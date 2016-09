Buoni risultati per il gruppo Burkhalter

Il gruppo zurighese Burkhalter, attivo nel settore degli impianti elettrici, ha registrato nel primo semestre dell'anno un utile in aumento dell'8,5% su base annua a 16,2 milioni di franchi.

Il fatturato è rimasto invariato a 244,4 milioni, indica l'azienda in una nota odierna. Il gruppo, che conta 43 società attive nell'elettrotecnica e dispone di 99 sedi in tutta la Svizzera (stato a fine luglio), ha approfittato dell'elevata attività edilizia. L'utile prima di interessi e imposte (Ebit) è cresciuto dell'8% a 19,7 milioni di franchi.

Burkhalter ringrazia l'impegno e l'efficienza dei suoi collaboratori, si legge nel comunicato.

Il gruppo continua la strategia di aumentare la sua quota di mercato rilevando altre aziende attive nell'elettrotecnica. A luglio ha annunciato la diciassettesima e diciottesima acquisizione dalla sua entrata in borsa a giugno del 2008.

Per l'insieme dell'esercizio in corso il gruppo prevede di continuare a registrare buoni risultati. Come in passato, l'obbiettivo è di riuscire ad aumentare l'utile per azione. Nello stato attuale delle cose il gruppo ritiene che ciò sarà possibile.

(Ats)