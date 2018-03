Cala leggermente la disoccupazione

A febbraio in Svizzera si è attestata al 3,2%, rispetto al 3,3% di gennaio, mentre in Ticino è stato registrato un 3,7% dei senza lavoro, contro un 3,8 di inizio anno.

Il tasso di disoccupazione si è attestato al 3,2% in Svizzera nel mese di febbraio, in calo rispetto al 3,3% di gennaio e in flessione di 0,4 punti su base annua. In Ticino la quota dei senza lavoro è del 3,7% (-0,1 mensile, -0,3 annuo), nei Grigioni dell'1,5% (-0,3 mensile, -0,2 annuo).

Stando ai dati diffusi poco fa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) a livello nazionale si registravano in febbraio 143’930 disoccupati iscritti presso gli uffici regionali di collocamento (URC), ossia 5’231 in meno di gennaio.

(Ats)