Causa contro UBS e Credit Suisse

Tre fondi pensionistici americani hanno avviato una causa nei confronti di sei grandi banche, tra cui Credit Suisse e UBS, accusate di presunti abusi nell'assegnazione di crediti. Lo rivela il "Wall Street Journal", precisando che oltre ai due istituti elvetici sarebbero coinvolti Bank of America, Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase e Morgan Stanley.

Le sei banche sono accusate di essersi messe d'accordo, sin dal 2009, per limitare la concorrenza. L'azione collettiva di Iowa Public Employees' Retirement System, Orange County Employees Retirement System e Sonoma County Employees' Retirement System è stata inoltrata mercoledì scorso davanti a un Tribunale federale di New York. I portavoce degli istituti interessati non hanno commentato la vicenda.

(Ats)