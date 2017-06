Competenze “social” nel mondo del lavoro

di Corrado Bianchi Porro

SR Human Kapital Services fu fondata nel 2008 da Samantha Rudin ed è attiva in tutto il Management delle Risorse umane a 360 gradi, dall’organizzazione, al recruiting, alla consulenza per le aziende che vogliono aprire in Ticino. Un 50% dell’attività è divisa in organizzazione aziendale e il 50% in recruiting. Ne parliamo con Samantha Rudin e con una collaboratrice del team, Alessandra Pizzi.

Cosa è cambiato nel reclutamento dopo l’arrivo di internet?

Sono avvenuti profondi cambiamenti sociali prima che organizzativi. Son diminuite le barriere dell’interazione ed è aumentata la rapidità con cui si accede alle informazioni sul web, mentre queste vengono condivise. Oltre al modo tradizionale di lavorare, questa è l’epoca del “qualsiasi tempo e spazio”. Si è creato un nuovo modo di operare nel mondo digital per cui i Social Media, essendo semplici, accessibili a tutti e a basso costo, son già integrati nel processo di selezione. Favoriscono un incontro rapido tra domanda e offerta e permettono di trovare talenti migliori in tempi più veloci. Permettono di condividere offerte di lavoro in modo rapido, creando relazioni virtuali, con un bacino ampio di potenziali candidati. Per esempio possiamo postare una stessa ricerca su vari Paesi, job boards settoriali, portali universitari, Social Media selezionati ad hoc. Il candidato gestisce poi in modo attivo la propria candidatura. Siamo passati dall’essere un’agenzia locale ad avere clienti e candidati a livello europeo. Oggi l’attività è per il 70% Ticino e Svizzera, il resto in Europa.