Cresce l'utile di Swatch

Il gruppo orologiero Swatch ha registrato nel primo semestre un volume d'affari di 3,71 miliardi di franchi, in calo dello 0,3% su base annua, ma in aumento dell'1,2% a tassi di cambio costanti. L'utile netto è salito del 6,8% a 281 milioni di franchi.

In progressione, a 371 milioni, anche l'utile operativo Ebit (+5,1%), per un corrispondente margine che è aumentato di 0,5 punti al 10%. Il dato relativo agli utili è leggermente inferiore alle attese degli analisti consultati dall'agenzia finanziaria AWP. Swatch Group afferma in un comunicato di aver constatato, in valuta locale, un'accelerazione delle vendite di tutti i suoi marchi, in particolare nel segmento degli articoli di lusso, una tendenza che si è confermata nelle prime settimane di luglio e che dovrebbe continuare anche nel secondo semestre.

(Ats)