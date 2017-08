Cresce l'utile di Swisscom

L'utile netto di Swisscom è aumentato del 6,5% in un anno nel primo semestre 2017, raggiungendo gli 839 milioni di franchi. Il fatturato è invece sceso dell'1,4% a 5,69 miliardi, ha annunciato l'operatore telefonico.

In un contesto di forte concorrenza, la telefonia fissa ha continuato la contrazione, indica Swisscom nel rapporto intermedio. Il fatturato nei servizi di telecomunicazione è calato del 2,3% nei primi sei mesi dell'anno. "Swisscom ha realizzato un eccellente secondo trimestre", sottolinea il direttore generale, Urs Schaeppi, citato in un comunicato. "L'introduzione di inOne è stata un successo e le offerte combinate nel settore televisivo hanno registrato una crescita".

L'utile prima della deduzione di interessi, imposte,e ammortamento dell'avviamento (EBITDA) è salito dell'1,5% su base annua, a 2,26 miliardi di franchi. Una crescita legata alla filiale italiana Fastweb (+20,3%), grazie a indennità per 102 milioni ottenute nell'ambito di procedimenti giuridici, spiega Swisscom. Per l'esercizio 2017, le previsione sono confermate per quanto riguarda il fatturato netto che dovrebbe rimanere stabile rispetto allo scorso anno attorno agli 11,6 miliardi di franchi. L'EBITDA è stato corretto al rialzo da 4,2 a 4,3 miliardi.

