Emmi fa affari col latte di capra

Il gruppo lucenrese Emmi estende i suoi affari con il latte di capra: ha acquisito una partecipazione dell'80% nell'azienda spagnola Làcteos Caprinos. L'operazione rientra nella strategia di rafforzamento della propria presenza in questo mercato di nicchia.

Làcteos Caprinos conta una trentina di dipendenti e genera un fatturato annuale di circa 13 milioni di euro, si legge in un comunicato odierno di Emmi. L'impresa spagnola fornisce principalmente prodotti semi-finiti a produttori di formaggio caprino nazionali ed esteri. Vende inoltre direttamente formaggio fresco con il marchio Delicapra. Il prezzo della transazione, che dovrebbe essere finalizzata in gennaio, non è stato rivelato.

Il gruppo lucernese è entrato nel mercato dei prodotti lattieri caprini nel 2010 con il rilevamento della californiana Cypress Grove e del marchio elvetico Le Petit Chevrier; la scorsa estate aveva indicato di voler espandersi ulteriormente nel settore.

(Ats)