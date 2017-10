Fatturato in aumento per Roche

Il gigante della farmaceutica ha registrato nei primi nove mesi del 2017 un +5% a 39,4 miliardi di franchi. Il gruppo ha inoltre confermato le sue previsioni per l'esercizio in corso.

Il gigante della farmaceutica Roche ha registrato nei primi nove mesi del 2017 un aumento su base annua del fatturato del 5% a 39,4 miliardi di franchi. In un comunicato odierno, il gruppo basilese ha inoltre confermato le sue previsioni per l'esercizio in corso.

La crescita è dovuta in larga misura al lancio di nuovi prodotti, ha spiegato il CEO di Roche Severin Schwan, citato nella nota. Diversi farmaci hanno in effetti ottenuto l'omologazione per l'Unione europea.

Al risultato positivo hanno contribuito entrambe le unità del colosso renano. La divisione Pharma ha fatto segnare un volume d'affari in progressione del 5% a 30,6 miliardi. Stessa percentuale di espansione per il segmento Diagnostics, il cui fatturato si è attestato a 8,8 miliardi.

Roche mantiene aspettative di crescita simili per il resto del 2017, a tassi di cambio costanti. La società si attende inoltre un incremento del suo dividendo in franchi.

(Ats)