Franco preferito all'Euro

Un'inchiesta della banca nazionale svizzera rivela come per le operazioni su divise, gli istituti elvetici prediligano la moneta nazionale a quella europea.

Rispetto a tre anni fa, il fatturato delle banche elvetiche su operazioni in divisa e derivati sui tassi è calato. Lo rileva l'inchiesta 2016 della Banca nazionale svizzera (BNS), per conto della Banca dei regolamenti internazionali (BRI).

Il volume delle operazioni in divisa è diminuito di 60 miliardi di dollari (-28%) e di 24 miliardi (-75%) per i derivati sui tassi di interesse. Il franco viene privilegiato all'euro.

L'indagine è stata condotta presso 30 istituti finanziari residenti, che detengono quote importanti sul mercato dei cambi e quello dei prodotti derivati. I dati raccolti sono destinati a un'inchiesta internazionale su questa stessa materia della BRI, che viene fatta ogni tre anni in oltre 50 Paesi. La BNS vi partecipa per la seconda volta.

Nel mese di aprile le 30 banche partecipanti hanno effettuato in media operazioni su divise per un volume di 156 miliardi di dollari per giorno lavorativo e prodotti derivati sui tassi di interesse per un volume di 8 miliardi, pure per giorno lavorativo. Rispetto all'indagine 2013, il volume di operazioni è diminuito per entrambe le voci.

Il dollaro americano è rimasta la moneta più utilizzata per questo genere di operazioni, ma il franco ha superato l'euro e si piazza ormai in seconda posizione. Per quanto concerne i derivati, le operazioni più frequenti sono risultate nuovamente le swap di tassi di interesse e i contratti con tassi a termine, ma i volumi sono stati nettamente inferiori a quelli di tre anni fa.

Le operazioni in euro sono calate e di conseguenza il franco è ridiventato, per la prima volta dall'indagine del 1998, la principale moneta per le operazioni riguardanti i derivati sui tassi. Altro dato che emerge dall'indagine: quasi i due terzi delle operazioni sulle divise sono state effettuate su piattaforme e sistemi elettronici, quelle restanti tramite telefono.

(Ats)