Gli impiegati di commercio chiedono aumenti

La Società svizzera degli impiegati del commercio chiede per il 2017 un aumento delle retribuzioni medie fra lo 0,5 3 l'1,5%.

La Società svizzera degli impiegati del commercio (SIC Svizzera) chiede, a dipendenza del settore, tra lo 0,5 e l'1,5% in più di retribuzione per il 2017. L'economia elvetica si è ampiamente ripresa dallo shock del 2015, indica la SIC in una nota odierna.

Le cifre d'esercizio si sono assestate anche grazie all'enorme impegno dei dipendenti. Una politica di stipendio equilibrata sarebbe opportuna dopo il turbolento 2015, si legge nella nota. "Nel 2017 si prevedono prezzi in aumento e il consumo privato è come in passato il pilastro dell'economia elvetica".

La società chiede una crescita della busta paga di almeno lo 0,5%. Nei settori finanziario e farmaceutico sono giustificati incrementi anche dell'1,5%, secondo la SIC.

(Ats)