Groupe Mutuel esce dalle cifre rosse

La cassa malattia vallesana Groupe Mutuel ha alle spalle un anno contrastato: l'utile netto nel settore principale "Salute" si è attestato a 179 milioni di franchi, dopo una perdita di 1,2 milioni nel 2016. Al contempo sono però stati persi 160'000 assicurati (-13%).

Il volume dei premi è salito del 5,8% a 5,66 miliardi di franchi. "I risultati in termini di assicurati non sono soddisfacenti", ha ammesso oggi il direttore generale Paul Rabaglia davanti ai media a Sion. La partenza di molti clienti era però prevista: Groupe Mutuel ha infatti aumentato - talvolta sensibilmente - i suoi premi per il 2018 in modo da rafforzare le riserve il più rapidamente possibile e raggiungere il livello richiesto dalla legge.

(Ats)