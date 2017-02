Hotel svizzeri, 30% di prenotazioni online

La quota di prenotazioni di camere d'albergo online in Svizzera è aumentata dal 2015 al 2016 del 6,7% per attestarsi a oltre il 27%. Secondo uno studio pubblicato oggi entro il 2020 le riservazioni effettuate per internet supereranno il 50%. Le tre principali piattaforme di prenotazione online a dominare sono booking.com, Expedia e HRS che insieme totalizzano il 93% delle riservazioni, ha rilevato l'Istituto per il turismo della Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale (HES-SO Valais/Wallis) a Sierre.

L'insieme del giro d'affari generato in Svizzera l'anno scorso da queste tre piattaforme online è stimato a oltre 1 miliardo di franchi. Gli hotel pagano a loro commissioni di circa 150 milioni di franchi, somma che varia tuttavia molto da un albergo all'altro in base al tipo di clientela.