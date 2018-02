Importante nomina per il ticinese Marco Bizzozero

Importante nomina per il ticinese Marco Bizzozero che, in un certo senso, compie il cammino inverso a Sergio Ermotti che uscì da UniCredit per ritornare in Svizzera e approdò a UBS con Grübel.

È Marco Bizzozero il responsabile del Group Wealth Management di UniCredit, effettiva a partire dal primo marzo 2018. Bizzozero riferirà direttamente a Gianni Franco Papa, direttore generale di UniCredit.

Il Group Wealth Management ha l’obiettivo di supportare la crescita wealth management e private banking di UniCredit in Europa, in particolare in Italia, Germania e Austria. Bizzozero, ticinese, vanta 25 anni di esperienza internazionale nel ramo finanziario in diverse organizzazioni globali specializzate nel wealth management, private equity e investment banking, quale responsabile Wealth Management EMEA (Europa, Middle-East e Africa) per Deutsche Bank e CEO di Deutsche Bank Svizzera per otto anni a partire dal 2009, mentre dal 2004 era responsabile Globale del Private Equity. Precedentemente ha lavorato in UBS e presso LGT. È stato vice presidente delle banche estere in Svizzera.

