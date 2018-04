Importante perdita per AZ Medien

Il gruppo mediatico argoviese AZ Medien ha registrato una perdita di 1,6 milioni di franchi nel 2017, contro un utile di 2,5 milioni nel 2016, mentre il fatturato è cresciuto del 7% a 218,5 milioni. Il risultato d'esercizio del gruppo dell'editore Peter Wanner è sceso del 78% a 1,8 milioni di franchi, indica AZ Medien in una nota odierna. L'Ebitda da parte sua è diminuito del 39% a 18,0 milioni.

Il gruppo mediatico argoviese non si è potuto sottrarre nel 2017 alle cattive condizioni di mercato nel settore della stampa, si legge nel comunicato. Nonostante una disciplina dei costi ferrea, in molti ambiti si sono registrate cali dei margini di guadagno, ha detto il CEO Axel Wüstmann, citato nella nota. Il personale del gruppo mediatico argoviese, di cui fanno parte tra gli altri l'"Aargauer Zeitung" così come i canali regionali Tele Züri, Tele M1 e TeleBärn, è diminuito di 32 unità attestandosi a 811 posti a tempo pieno (-4%).

I gruppi mediatici AZ Medien e NZZ hanno reso noto a dicembre di voler dar vita a un'azienda congiunta (joint venture) che riunirà l'insieme delle redazioni regionali.

(Ats)