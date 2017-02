Industria Migros in crescita

Nel 2016 Industria Migros - il conglomerato di 23 aziende svizzere e 7 stabilimenti all'estero che fa capo al gigante alimentare Migros - ha realizzato un fatturato di 6,4 miliardi di franchi, in aumento del 2% rispetto all'anno prima. La gran parte della crescita è giunta dagli affari internazionali (+16%, pari a 109 milioni supplementari), mentre in Svizzera la progressione si è limitata allo 0,5% (+25 milioni), informa M-Industrie in un comunicato odierno. La posizione di mercato è stata rafforzata attraverso acquisizioni mirate nella Confederazione e oltre frontiera.

Nonostante il corso sempre elevato del franco i ricavi generati con l'esportazione di prodotti sono saliti del 9,4%: motore di questa crescita sono state le capsule di caffè - il marchio Café Royal ha conquistato quote di mercato in particolare in Francia e Germania - nonché il formaggio.

Le attività in Svizzera si sono rivelate come atteso impegnative. Il giro d'affari con il gruppo Migros è salito dello 0,9% a 4,5 miliardi. Il segmento delle vendite all'ingrosso ha per contro sofferto fra l'altro per il calo dei turisti e il fenomeno degli acquisti oltre confine: i proventi sono scesi dell'1,5% a 1,1 miliardi.

Al capitolo prospettive, i vertici prevedono che il mercato elvetico rimarrà impegnativo. Gli affari internazionali continueranno invece a svilupparsi, sia a livello organico che grazie ad acquisizioni.

Alla fine dell'anno le industrie Migros - note attraverso marchi quali per esempio Micarna, Jowa, Frey, Aproz, Mibelle - davano lavoro a 13'391 persone, 278 in più di dodici mesi prima. I dipendenti all'estero erano 1'217. Le aziende producono oltre 20'000 articoli.

(Ats)