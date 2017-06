L'1% di Nestlé nelle mani di Third Point

Mattinata positiva oggi per la Borsa svizzera, dove gli occhi erano puntati su Nestlé. Infatti il fondo speculativo americano Third Point ha annunciato ieri di aver acquisito una partecipazione di oltre l'1% nel gigante alimentare, con un investimento di 3,5 miliardi di dollari. L'hedge fund dell'investitore Daniel Loeb ha esortato l'azienda a migliorare i propri margini e a vendere la partecipazione del 23% nella società francese L'Oreal (cosmetici). Il titolo Nestlé ha segnato un +4,51%.

La mattinata è risultata brillante anche per il resto della Borsa Svizzera. Alle 11:05 circa l'indice dei titoli guida SMI guadagnava l'1,16% a 9'138,00 punti, quello allargato SPI lo 0,99% a 10'377,22. Anche i mercati asiatici sono risultati in rialzo nella prima seduta della settimana, in scia alla graduale ripresa del listino tecnologico negli Stati Uniti e con l'aumento del prezzo del petrolio. La Borsa di Tokyo ha chiuso gli scambi in progressione dello 0,1% a quota 20.153.

Roche ha invece annunciato i risultati positivi di uno studio di fase III su un candidato Emicizumab, principio volto a combattere l'emofilia di tipo A. Il titolo guadagna lo 0,20%. Bene anche i bancari Credit Suisse (+1,35%) e UBS (+1,22%). Sotto la linea di demarcazione risultano invece Novartis (-0,60%), Givaudan (-0,46%), Richemont (-0,12%), Geberit e Zurich Insurance (entrambe -0,04%).

(Red/Ats)