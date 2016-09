La ticinese Adienne vuole entrare in borsa

Il gruppo farmaceutico ticinese Adienne intende sbarcare in borsa. Lo ha indicato stamani la società che ha sede a Lugano, un sito produttivo a Caponago, in Brianza, e una filiale a Barcellona. Non sono ancora noti né la data, né la portata dell'operazione.

Forte di un organico di 60 persone, il gruppo si propone di sviluppare una gamma di prodotti dedicati al trattamento di malattie cosiddette orfane (patologie che sono di interesse limitato per ricercatori e medici), in particolare ematologiche ed immunologiche. Adienne dispone già di un farmaco commercializzato in 42 paesi, la Tepadina. Ha inoltre altri prodotti in fase di clinica e preclinica.

"Sono molto lieto di quotare Adienne alla SIX Swiss Exchange, contribuendo certamente a rafforzare l'impronta internazionale della società", afferma, citato nella nota, il direttore e presidente della società Antonio Di Naro, che ha cominciato a creare il gruppo nel 2004. Contattato dall'agenzia Awp, Di Naro non ha voluto fornire informazioni dettagliate, riguardo ad esempio al giro d'affari o ai tempi del previsto IPO. "Progettiamo di mettere in pratica i nostri piani di entrata in borsa presto, molto presto", si è limitato a dire il manager di nazionalità italiana (abitava a Bergamo) e con domicilio a Morcote.

Il fondatore della società biofarmaceutica sottolinea però che la sua azienda è stata fin da subito redditizia, smarcandosi così da altre realtà del ramo. Di Naro vede per il medicinale Tepadina un potenziale di vendita di 400 milioni di dollari. Un altro preparato, il Begelomab, potrebbe essere immesso sul mercato nel 2018. L'imprenditore spiega che all'origine della decisione di entrare in borsa vi sono due punti: la volontà di internazionalizzare il gruppo, fondando per esempio una filiale negli Stati Uniti, e i costi per lo sviluppo dei farmaci. Da soli gli studi per Begelomab costano milioni, ha detto.

Adienne sarebbe al centro del quarto Initial Public Offering in Svizzera quest'anno. Hanno finora fatto il loro esordio sul mercato la società immobiliare Investis, il produttore di valvole per il vuoto VAT e l'azienda di sicurezza informatica Wisekey.

(ats)