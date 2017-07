LafargeHolcim, utile più che triplicato

LafargeHolcim ha realizzato nel primo semestre 2017 un utile di 1,01 miliardi di franchi, tre volte e mezzo quello dello stesso periodo scorso anno. Il fatturato del gruppo invece è calato del 6,5% a 12,48 miliardi. Calcolate su una base paragonabile, le vendite sono in crescita del 4,4%, mentre l'utile netto, esclusi i costi delle varie ristrutturazioni legati alla fusione fra la francese Lafarge e la sangallese Holcim, è in progressione del 39% a 681 milioni.

In una conferenza telefonica il presidente del consiglio di amministrazione e CEO ad interim Beat Hess si è detto soddisfatto della performance semestrale. Il risultato è dovuto all'evoluzione favorevole dei prezzi, al controllo dei costi e alla sinergie che si stanno concretizzando. Sul piano operativo, l'utile prima della deduzione di interessi, imposte, ammortamenti e ammortamento dell'avviamento (Ebitda) è calato dell'1,5% a 2,54 miliardi di franchi, ma su base paragonabile risulta in aumento dell'11,5%.

Nel solo secondo trimestre LafargeHolcim ha realizzato un utile netto di 787 milioni di franchi (+96,5% su base annua) e un fatturato di 6,85 miliardi (-5,9%, ma +3,6% a perimetro costante). L'Ebitda è rimasto stabile a 1,74 miliardi (+10,1% su base simile). Fra aprile e giugno il gruppo ha beneficiato di sinergie per 121 milioni.

LafargeHolcim ha anche anticipato i tempi dell'entrata in funzione del nuovo presidente della direzione Jan Jenisch, che sarà attivo dal primo settembre invece che dal 16 ottobre come annunciato inizialmente. Il manager 51enne tedesco era sino a fine giugno alla guida operativa di Sika. Jenisch prenderà il testimone dall'americano Eric Olsen, che aveva rassegnato le dimissioni in aprile in seguito alle accuse di finanziamento indiretto a gruppi armati siriani mosse nei confronti del gruppo.

Per l'insieme dell'esercizio LafargeHolcim punta a una crescita duratura e redditizia grazie a sinergie e prevede che la domanda sui suoi mercati crescerà dall'1 al 3%.

In borsa il titolo LafargeHolcim ha aperto male, arrivando a perdere circa il 2%, ma si è poi risollevato, galleggiando non lontano dalla parità. Dal più grande gruppo mondiale del cemento gli analisti si aspettavano qualcosa di più a livello di ricavi, mentre la redditività è considerata buona.

(Ats)