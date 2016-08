Le banche svizzere tagliano impieghi

Le banche attive in Svizzera si distinguono per uno stato di estrema solidità anche in un contesto nazionale e internazionale impegnativo. Nel 2015 hanno infatti potuto accrescere il proprio risultato operativo del 5% rispetto all'anno prima a 64,6 miliardi di franchi.

Nel segmento della gestione patrimoniale transfrontaliera, la piazza finanziaria elvetica si è riconfermata la numero uno, con una quota di mercato globale del 25%, indica l'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) in una nota odierna.

Il settore bancario ha contribuito anche nel 2015 in misura determinante al benessere della Svizzera, generando circa il 6% della creazione di valore dell'intera economia. Nel complesso le banche hanno conseguito un utile annuo aggregato di 15,8 miliardi di franchi (2014: 7,4 miliardi), hanno dato occupazione a oltre 103'000 persone (in equivalenti a tempo pieno) e versato imposte sui proventi e sugli utili per complessivi 2,2 miliardi (-12,3%), precisa l'ASB.

A fine 2015 le banche in Svizzera gestivano patrimoni per complessivi 6567,6 miliardi di franchi. Rispetto all'anno precedente, i patrimoni dei clienti nazionali sono cresciuti di 74,3 miliardi (+2,3%), mentre quelli dei clienti esteri sono diminuiti di 162,5 miliardi (-4,8%). Nel complesso si è pertanto evidenziata una riduzione di 88,2 miliardi (-1,3%), riconducibile prevalentemente a effetti di cambio.

L'erogazione di crediti a favore di aziende e privati si è riconfermata su livelli invariati: sul mercato nazionale è stato pari a 1'076,4 miliardi, con un moderato incremento (+0,4%) rispetto all'anno precedente. La crescita dei crediti ipotecari nazionali (+2,6%) ha evidenziato l'anno scorso un rallentamento rispetto ai due anni precedenti (2013: +4,2%, 2014: +3,6%). Tale andamento è presumibilmente imputabile anche ai provvedimenti adottati dalle banche in ambito ipotecario, tra cui gli adeguamenti apportati all'autodisciplina, spiega l'ASB.

Nell'anno in rassegna, il numero di banche operative in Svizzera si è però ridotto da 275 a 266. Da queste cessazioni di attività sono stati interessati in particolare gli istituti a controllo estero (-8 unità).

Il personale (in equivalenti a tempo pieno) è diminuito di 1'012 unità a 103'041 (-1,0%). A una parte preponderante di tale calo hanno contribuito le banche estere, con una riduzione di 2'036 posti di lavoro, pari all'11,2% del proprio organico. Nel primo semestre del 2016 è stato registrato un calo già di 3'454 occupati (-4,1%), come evidenziato da un sondaggio condotto dall'ASB nel corso dell'estate. All'estero le banche svizzere hanno invece assunto più di 6'700 persone al netto del personale in uscita.

Nel 2015 le banche in Svizzera sono state chiamate ad affrontare numerose sfide come il perdurare dello scenario caratterizzato da tassi d'interesse ai minimi storici e la forte concorrenza. Inoltre il complesso quadro normativo in materia di fondi propri o trasparenza fiscale ha comportato un aumento esponenziale dei costi.

Il fatto che la maggior parte degli istituti riesca comunque a conseguire utili di tutto rispetto anche in un contesto così complesso depone a favore della resistenza alle crisi e della capacità di cambiamento delle banche elvetiche, secondo l'ASB.

Il Barometro bancario, pubblicato con cadenza annuale dall'ASB, comprende una sintesi dei principali parametri e sviluppi della piazza bancaria elvetica. Questo documento si basa sulle cifre della Banca nazionale svizzera (BNS) e sugli elementi tratti da sondaggi condotti direttamente presso gli istituti membri.

(Ats)