L'euro si rafforza ancora

Il franco si sta ulteriormente indebolendo: nel corso della notte ha perso un altro mezzo centesimo nei confronti dell'euro. La moneta europea viene così attualmente scambiata sopra 1,13 franchi. Ieri l'euro aveva raggiunto il suo livello massimo dall'abolizione del cambio minimo di 1,20, il 15 gennaio 2015. Livello che oggi ha quindi aggiornato, arrivando in mattinata a toccare 1,1363.

Secondo Antje Praefcke, analista di Commerzbank, mancano al momento argomenti chiari che spieghino il continuo indebolimento del franco. A suo avviso è però possibile che la Banca nazionale svizzera (BNS) stia sfruttando il momento, caratterizzato da volumi relativamente bassi di contrattazione e da investitori maggiormente propensi al rischio, per intervenire sul mercato, sostenendo artificialmente il corso.

L'euro è comunque al momento favorito pure da tendenze di fondo: da una parte la ripresa in Europa si conferma, mentre dall'altra gli Stati Uniti sembrano confrontarsi sempre più con difficoltà politiche. Il mercato crede sempre meno nell'effettiva capacità del presidente Donald Trump di tradurre in pratica le promesse elettorali, in particolare in materia fiscale. Questo mette sotto pressione il dollaro e favorisce l'euro.

