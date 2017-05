Lieve ripresa per il settore bancario ticinese

Il settore bancario ticinese apre il 2017 con un lieve miglioramento degli affari, dopo la leggera flessione congiunturale accusata nella seconda parte del 2016. A dirlo sono i dati forniti oggi dall'Ufficio cantonale di statistica, stando ai quali il ritrovato aumento della domanda di prestazioni conferisce tonicità al settore (dopo due trimestri sottotono).

In questo primo trimestre dell’anno, il 75% degli interpellati registra in particolare una crescita dei volumi di capitali gestiti (quota che lo scorso trimestre era del 39%), e il 65% segnala un incremento dei volumi dei crediti accordati (rispetto al 34%). A questi due indicatori si aggiunge anche la ripresa dei volumi delle transazioni di titoli e il leggero aumento (su base trimestrale) dei ricavi d’esercizio, a fronte dei cali accusati nella seconda metà del 2016, grazie anche al miglioramento dei risultati delle attività di negoziazione.

Per contro, peggiorano i risultati delle operazioni su commissione e quelli su interessi. Parallelamente, anche le spese d’esercizio segnano un rialzo, mentre i livelli d’impiego sono globalmente inalterati e giudicati adeguati alle necessità dall’80% dei banchieri. In tale contesto, la situazione reddituale delle imprese torna lentamente a migliorare e la situazione degli affari di aprile è giudicata positiva dal 54% degli istituti, neutra dal 30% e negativa dal 16%.

In prospettiva, gli operatori prevedono per i prossimi tre mesi un aumento della domanda di prestazioni, un rialzo dei ricavi e una diminuzione delle spese, non escludendo nuovi correttivi al ribasso dei livelli d’impiego. Per i prossimi sei mesi prevedono un miglioramento degli affari.

(Red)