"Lo sviluppo della Cina è un'opportunità"

"Le conquiste economiche della Cina sono una benedizione sia per la Cina che per il mondo", con uno sviluppo economico che "è un'opportunità per il mondo". Lo ha detto a Davos il presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping.

Xi Jinping ha difeso i successi dell'economia cinese come spinta per il mondo, ha argomentato il suo ruolo nella globalizzazione, i cambiamenti che si stanno adoperando per rendere lo sviluppo cinese ancora più sostenibile, non tralasciando neppure l'importanza della donna nel contesto lavorativo e il ruolo primario che deve rivestire l'educazione nell'infanzia. Non è un caso che il presidente cinese abbia parlato su questi delicati temi; infatti, il 47° Wef prevede all'incirca 400 dibattiti in cui l'argomento è anche di natura "sociale". Il presidente cinese ha inoltre espresso la volontà di intensificare le relazioni bilaterali con la Svizzera.

La presidente della Confederazione Doris Leuthard ha reso onore al ruolo di Pechino per i concreti interventi a favore della pace. Il ruolo di Xi Jinping al Wef è difatti anche quello di ricordare che il dialogo aiuta a mantenere la pace e lo sviluppo.

"L'accordo di Parigi (sul cambiamento climatico, ndr) è un passo avanti magnifico, tutti i firmatari dovrebbero rispettarlo" ha aggiunto il presidente cinese parlando a Davos dell'accordo, che il presidente eletto Usa Donald Trump ha criticato, come una "responsabilità che dobbiamo assumere per le prossime generazioni".

Anche l'attore americano Matt Damon, co-fondatore della organizzazione no profit water.org, è a Davos per parlare di socialità e clima. (Keystone)

Jordan: "Le differenze tra USA e Europa non ci preoccupano"

La diversa direzione che stanno assumendo le politiche monetarie negli Stati Uniti e nell'Eurozona non inquieta il presidente della direzione della Banca nazionale svizzera (BNS) Thomas Jordan. "La normalizzazione negli Usa è una buona cosa", ha detto Jordan nel corso di una tavola rotonda al Forum economico mondiale (WEF) di Davos. In tal modo non sarà affatto creato un fossato: anche la situazione economica europea è infatti destinata a migliorare. Da parte sua Axel Weber, presidente del consiglio di amministrazione di UBS ed ex presidente della Bundesbank, non vuole ancora parlare di normalizzazione: lo si potrà fare solo quando la Federal Reserve proseguirà la sua politica di rialzo dei tassi. È però poco probabile che la Banca centrale europea (BCE) e quella del Giappone (BoJ) seguiranno lo stesso approccio.

(Red/Ats)