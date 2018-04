Mövenpick vende i suoi hotel ad Accor

Mövenpick ha ceduto le sue attività riunite sotto il marchio Mövenpick Hotels and Resorts (MHR) al gruppo Accor, specialista francese del settore alberghiero. L'ammontare della transazione è di 560 milioni di franchi.

L'operazione, che dovrà essere ultimata nella seconda metà dell'anno, è sottoposta all'approvazione delle autorità della concorrenza, ha comunicato oggi la società zughese Mövenpick Holding. Il partner di quest'ultima, Kingdom Holding, ha accettato la vendita.

Il ramo alberghiero di Mövenpick è stato creato nel 1973 quale estensione delle attività di ristorazione del gruppo. Attualmente occupa oltre 16'000 persone in 84 hotel e 27 Paesi, in particolare in Europa e nel Medio Oriente, ma anche in Africa e in Asia-Pacifico. Ulteriori 42 stabilimenti saranno aperti entro il 2021. Le altre attività del gruppo Mövenpick non sono interessate da questa operazione. "L'integrazione in AccorHotels consentirà a Mövenpick Hotels & Resorts di proseguire la sua lunga storia e accelerare la propria crescita", ha affermato la holding con sede a Baar (ZG). La catena approfitterà della forza del gruppo francese, principalmente dei canali di distribuzione e del programma fedeltà.

Acquisizione nel lusso

Anche se il marchio Mövenpick persiste, il gruppo continua a ridursi: già nel 2003 vendette il suo rinomato gelato a Nestlé. A partire da ora coprirà solo tre settori di attività: Fine Foods (cibi raffinati), Wines (vini) e International Market (ristoranti di stazioni di servizio e aeroporti).

Al contrario, AccorHotels non smette di crescere. "Con l'acquisizione di Mövenpick consolidiamo la leadership nel mercato europeo e acceleriamo ulteriormente la nostra crescita nei mercati emergenti, in particolare in Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico. Il patrimonio europeo-svizzero è perfetto per AccorHotels", ha affermato dal canto suo il Ceo di AccorHotels Sébastien Bazin in una rispettiva nota.

Per diversificare e resistere meglio alla concorrenza delle piattaforme online, negli ultimi mesi AccorHotels ha aumentato le acquisizioni. Ha investito principalmente nel segmento del lusso, nel quale opera in particolare il marchio zurighese Swissôtel.

Per mettere in atto tale strategia e acquisire nuovi alberghi, a fine aprile il gigante francese ha venduto il 55% di AccorInvest, l'entità che raggruppa le sue attività immobiliari, a un gruppo di investitori che comprende alcuni fondi sovrani sauditi e singaporiani. Ciò gli ha consentito di ottenere liquidità lorde pari a 4,4 miliardi di euro (5,2 miliardi di franchi).

Il colosso alberghiero francese ha sede a Issy-les-Moulineaux, alla periferia di Parigi. Riunisce oltre 4300 stabilimenti in 100 paesi, con noti marchi come Novotel, Ibis, Sofitel o Mercure. Il leader europeo del settore ha generato un utile netto di 441 milioni di euro nel 2017, in crescita del 66% su base annua.

(Ats)