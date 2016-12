Multa miliardaria per Credit Suisse negli USA

In cambio della cessazione delle indagini nell'ambito dei controversi affari ipotecari prima della crisi, la banca verserà alla giustizia americana 5,3 miliardi.

Credit Suisse ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di giustizia statunitense per risolvere la disputa legata ai mutui subprime. Il numero due bancario svizzero ha annunciato oggi che pagherà una multa di 2,48 miliardi di dollari (2,52 miliardi di franchi). La banca verserà anche 2,8 miliardi di risarcimento ai clienti. I fatti risalgono al periodo fra il 2005 e il 2007.

In cambio, la giustizia americana cesserà le sue indagini sui controversi affari ipotecari degli anni precedenti la crisi finanziaria del 2008. Proprio oggi, Deutsche Bank ha stretto a sua volta un accordo per pagare 7,2 miliardi agli Stati Uniti in merito alla stessa vicenda.

(Ats)