Nel 2016 persi 296 impieghi in banca

Lo scorso anno il settore bancario ha perso non meno di 296 posti di lavoro, attestandosi a 6'782 unità. A rendere nota la cifra è l’Associazione bancaria ticinese (ABT), il cui Comitato direttivo si è incontrato negli scorsi giorni per commentare l'attuale situazione del settore.

Il direttore Franco Citterio ha sottolineato che comunque, nonostante il periodo difficile, quello delle banche rimane un ambito che garantisce “ottime condizioni salariali a circa 7'000 famiglie residenti nel cantone”. Da precisare che gli istituti di credito ticinesi impiegano il 4% di collaboratori frontalieri, pari allo 0,3% di quelli attivi in Ticino.

In merito agli impieghi, è stato precisato che negli ultimi 10 anni l’occupazione presso gli istituti bancari e aziende collegate è scesa in totale di 771 unità (-11.4%), mentre la chiusura di piccole succursali ha ridotto il numero di strutture in attività dalle 49 del 2015 alle 45 dell’anno scorso.