Nessuna sanzione per Raiffeisen

Il terzo gruppo bancario elvetico ha normalizzato i rapporti con la giustizia americana, provando di non aver violato alcuna legge fiscale del paese.

Raiffeisen ha messo fine al suo contenzioso fiscale con gli Stati Uniti. Il gruppo sangallese, numero tre del settore bancario in Svizzera, non dovrà pagare alcuna multa alle autorità americane. L'accordo trovato con il Dipartimento di giustizia statunitense concerne tutte le banche del gruppo e le loro succursali, indica un comunicato diffuso oggi da Raiffeisen.

Questa si era inserita, nel dicembre 2014, nella categoria 3 del programma statunitense di regolarizzazione fiscale, all'interno della quale le banche devono essere in grado di provare di non aver violato le leggi fiscali americane. Giovedì, la banca privata zurighese Vontobel, a sua volta iscritta nella categoria 3, ha comunicato di non aver dovuto versare nessuna multa agli Stati Uniti.

(Ats)