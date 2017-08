Ottimi risultati per Swiss nel primo semestre

La compagnia aerea Swiss nel primo semestre ha fatto registrare un miglioramento in termini di entrate e di risultato operativo, ha indicato stamani la filiale della compagnia tedesca Lufthansa. Il vettore nazionale spiega il buon andamento con i progressi nella produttività e l'aumento del numero di passeggeri e merci trasportati.

L'utile operativo (Ebit) ha segnato una crescita del 31% a 200 milioni di franchi. Dal canto suo, il fatturato è aumentato del 3% a 2,36 miliardi, si legge in una nota diramata stamani da Swiss.

"L'evoluzione positiva (...) si spiega soprattutto con miglioramenti di produttività legati all'ammodernamento della flotta", indica la compagnia, che ha recentemente messo in servizio nove Boeing 777-300ER per voli a lunga distanza, in sostituzione degli Airbus A340-300. Per i voli con destinazioni più vicine, il vettore ha acquisito otto Bombardier CS100 e due CS300, che hanno preso il posto degli Avro RJ100.

Il coefficiente di occupazione dei voli ha raggiunto l'80,6% in media, in crescita di 2,1 punti percentuali su base annua.

(Ats)