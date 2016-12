Patteggiamento salato per Deutsche Bank

La banca tedesca ha raggiunto un accordo da 7,2 miliardi di dollari con il Dipartimento di GIustizia USA per risolvere la disputa sul caso dei mutui subprime.

Deutsche Bank ha raggiunto un accordo per 7,2 miliardi di dollari con il Dipartimento di giustizia statunitense per risolvere la disputa legata ai mutui subprime. Lo annuncia l'istituto in una nota.

Si tratta dunque di una cifra decisamente inferiore a quella inizialmente temuta per il colosso bancario tedesco, vale a dire 14 miliardi di dollari . In base ai termini dell'intesa, Deutsche Bank pagherà una sanzione di 3,1 miliardi di dollari e darà 4,1 miliardi a sostegno dei consumatori Usa.

Quest'ultima misura, viene spiegato, è intesa principalmente nella forma di modifica ai finanziamenti o di altro tipo di assistenza per i proprietari di casa e i mutuatari, o di simili iniziative da determinare, e verrà fornito nell'arco dei prossimi 5 anni.

(Ats)