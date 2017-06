Politica monetaria, "escluso un cambiamento di rotta"

Così il presidente della Banca nazionale svizzera Thomas Jordan, che punta a una continua espansione, in occasione del Swiss International Finance Forum.

La Banca nazionale svizzera (BNS) intende proseguire con la politica monetaria d'espansione. Per ora un cambiamento è escluso, ha affermato a Berna il presidente Thomas Jordan in occasione del Swiss International Finance Forum della NZZ. Secondo lui, tre fattori giustificano tale determinazione: l'inflazione resta bassa, le capacità di produzione dell'industria elvetica non sono completamente sfruttate e il franco è tutt'ora sopravvalutato.

Jordan ha inoltre scartato la possibilità di un rapido cambiamento di politica: nell'attuale difficile situazione dei tassi di cambio un inasprimento prematuro della politica monetaria aumenterebbe la pressione sulla valuta elvetica, ha detto.

La BNS ha anche riscontrato che gli effetti indesiderati di una politica monetaria espansionistica sono limitati. Pure sul mercato immobiliare - fortemente esposto - non vi sono indizi di una pericolosa bolla. Tutti questi elementi si esprimono a favore del proseguimento della strategia attuale.

(Ats)