"Postfinance non diventi una banca"

Postfinance non deve diventare una banca a pieno titolo. Ne è convinta la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati che ha bocciato (8 voti a 3) una mozione in tal senso del "senatore" Roberto Zanetti (PS/SO).

Attraverso il suo atto parlamentare, Zanetti chiedeva di abolire le restrizioni alla concorrenza imposte a Postfinance come il divieto di concedere crediti e ipoteche per esempio, al fine di ridurre i rischi per l'economia nazionale (la Banca nazionale svizzera ha infatti classificato Postfinance nella categoria di banca di rilevanza sistemica ciò che comporta di fatto l'istituzione di una garanzia implicita dello Stato), aumentare i vantaggi per i proprietari e i clienti e migliorare le condizioni di concorrenza.

Per Zanetti, le limitazioni alle attività di Postfinance mettono a rischio la sopravvivenza dell'istituto in caso di problemi, col rischio che la Confederazione sia chiamata a pagare. A causa del divieto di concedere crediti e ipoteche, argomenta il consigliere agli Stati socialista, "Postfinance è obbligata a investire in misura eccessiva all'estero, finanziando in tal modo soprattutto imprese estere", col rischio di dover ricorrere alla garanzia implicita dello Stato.

Per la maggioranza della commissione, indica una nota odierna dei servizi parlamentari, non è il momento di compiere un passo simile: il mercato funziona e non vi sono "strette creditizie". Qualora le limitazioni alle attività di Postfinance venissero meno, "la Confederazione, e quindi anche i contribuenti, sarebbero esposti a un inutile rischio dovuto alla garanzia statale di cui di fatto beneficia (...)".

(Ats)