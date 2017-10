Pradelli alla testa di EFG International

Il gruppo bancario zurighese EFG International ha un nuovo CEO. Si tratta di Giorgio Pradelli, attuale responsabile delle finanze (CFO), che succederà dal gennaio 2018 a Joachim Straehle. Quest'ultimo ha deciso di andare in pensione alla fine del 2017.

Pradelli, classe 1967 e cittadino italiano, oltre ad essere CFO dal 2012, dal 2014 è anche direttore generale aggiunto (Deputy CEO), indica in una nota odierna EFG International.

Il cambiamento ai vertici avverrà mentre dovrebbe essere ultimata l'integrazione delle attività di BSI. Dopo la fusione con l'istituto ticinese, che era stata coinvolta nello scandalo del fondo malaysiano 1MDB, EFG è diventata la quinta banca privata elvetica. Stando alla nota la migrazione della piattaforma delle attività di BSI a Ginevra e Zurigo nel sistema informatico di EFG è stata completata con successo ed entro la fine dell'anno dovrebbero essere trasferite anche le attività di Lugano.

A succedere a Giorgio Pradelli, quale direttore finanziario, vi sarà Dimitris Politis, attualmente CFO della società di studi tecnici ed economici ginevrina Sete, mentre Renato Cohn, Head of Investment Solutions in seno a EFG, è stato nominato pure direttore generale aggiunto.

La partenza di Straehle, in carica dall'aprile 2015, rappresenta una sorpresa, tuttavia la nomina di Pradelli è stata accolta favorevolmente dagli analisti. Alla Borsa svizzera alle 10.15 il titolo avanza dell'1,41% in un indice SPI in lieve calo.

(Red/Ats)