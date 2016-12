Prospettive stabili per l'economia svizzera

Le prospettive per l'economia elvetica sono stabili: in dicembre il barometro del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo (KOF) si è attestato a 102,2 punti, senza registrare alcuna variazione rispetto a novembre, mese in cui era invece sceso da 103,9 punti. Il dato di dicembre è, anche se di poco, in linea con le previsioni: gli analisti interrogati dall'agenzia Awp scommettevano su un indice fra 102,0 e 104,0 punti. L'indicatore si muove leggermente sopra la media pluriennale, sottolinea il KOF in un comunicato odierno.

L'economia elvetica dovrebbe quindi nell'immediato futuro presentare una crescita vicina alla media. Impulsi positivi arrivano dall'industria, ma questi vengono compensati dalle indicazioni negative proveniente dal ramo della costruzione. Gli altri comparti presi in considerazione dal barometro - settore alberghiero e della ristorazione, segmento finanziario, consumi interni e indicatori internazionali - sono rimasti praticamente invariati.

All'interno dell'industria di trasformazione, il miglioramento delle prospettive è per lo più sentito nei segmenti dell'industria tessile e del legno. Queste tendenze positive sono tuttavia frenate da un deterioramento nel comparto dell'alimentazione, dell'elettronica e della carta. Il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico presenta il suo barometro come un indicatore che anticipa l'evoluzione dell'economia. Si compone di diversi dati: attualmente comprende 272 sottoindicatori.

(Ats)