Repower torna nelle cifre nere

Risultati in crescita per Repower, che ha conseguito nell’esercizio 2017 ricavi pari a 1,8 miliardi di franchi, leggermente superiori all’esercizio precedente. Il risultato operativo (EBIT) è stato positivo e superiore alle attese pari a 33,8 milioni di franchi, nettamente maggiore rispetto al 2016 (30 milioni di franchi). Lo sviluppo economico più stabile ha contribuito soprattutto nel secondo semestre a un buon andamento dei prezzi dell’energia e ha prodotto un effetto positivo sul cambio euro-franco. Non si può tuttavia ancora parlare di una ripresa duratura.

Nonostante un contesto carico di tensione generale e la crescente volatilità dei prezzi, l'azienda afferma di guardare fiduciosa al futuro e di voler perseguire gli obbiettivi legati al mantenimento del valore della produzione idroelettrica e al potenziamento delle proprie attività di servizio grazie a una forte base di capitale. Per il 2018, Repower prevede tuttavia un risultato a livello operativo inferiore in confronto al 2017.

Il futuro dell’energia

Per l’azienda poschiavina la digitalizzazione è un elemento trainante, che pervade anche il comparto energetico. Come si legge nel comunicato odierno, la digitalizzazione assume un ruolo sempre più importante non solo per i processi interni ma anche per la fornitura di servizi a terzi. “Repower guarda al futuro dell’energia con spirito innovativo e intende contribuire attivamente alla sua formazione, mantenendo sempre al centro le esigenze dei clienti”.

(Red/Ats)