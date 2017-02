Risultati in calo per Raiffeisen

Lo scorso anno il numero tre del settore bancario in Svizzera ha chiuso con un utile di 754 milioni di franchi, il 6,6% in meno rispetto al 2015.

Risultato in calo per Raiffeisen lo scorso anno: il numero tre del settore bancario in Svizzera ha chiuso il 2016 con un utile netto di 754,1 milioni di franchi, pari a una flessione del 6,6%. In diminuzione anche il patrimonio gestito, ridottosi del 2,9% a 202,8 miliardi.

In una nota, la banca ricorda che malgrado sia in calo, l'utile registrato rimane comunque il terzo più elevato nella sua storia. Raiffeisen definisce il risultato dell'esercizio 2016 "soddisfacente", anche perché è stata osservata una crescita in tutte le voci di ricavo. Quelli d'esercizio sono così aumentati del 2,7% a 3,1 miliardi.

(Ats)