Ritoccate al rialzo le previsioni del PIL

La ripresa congiunturale prosegue con slancio in Svizzera: lo afferma la Segreteria di Stato dell'economia (Seco), che ha ritoccato leggermente al rialzo le previsioni di crescita. Stando agli esperti della Confederazione il prodotto interno lordo aumenterà del 2,4% quest'anno e del 2,0% nel 2019.

Le ultime stime, che risalgono a dicembre, erano di +2,3% e +1,9%, ricorda la Seco in un comunicato odierno. La vivace congiuntura mondiale rafforza il commercio estero, mentre le condizioni d'investimento favorevoli stimolano la domanda interna, sostengono gli esperti.

Nel secondo semestre 2017 la ripresa ha guadagnato in ampiezza e in dinamismo: è dall'abbandono del cambio minimo con l'euro all'inizio del 2015 che la situazione congiunturale non era più stata così buona.

Il favorevole andamento dell'economia avrà ripercussioni anche sull'impiego: è previsto un ulteriore calo della disoccupazione al 2,9% nel 2018 e al 2,8% nel 2019.

(Ats)