Roche può vendere il farmaco Alecensa

Swissmedic ha rilasciato il suo via libera alla commercializzazione in Svizzera del medicamento destinato a pazienti colpiti da alcune forme di cancro ai polmoni.

Buone notizie per Roche: il farmaco Alecensa, destinato a pazienti colpiti da alcune forme di cancro ai polmoni, ha ottenuto il via libera da parte di Swissmedic alla commercializzazione in Svizzera.

Il medicinale può essere impiegato nel trattamento di prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato o che presenta metastasi, indica una nota odierna dell'autorità federale di controllo dei medicamenti.

Uno studio ha evidenziato come il farmaco, rispetto ai trattamenti finora in uso, riduca del 53% il rischio di avanzamento della malattia o di decesso. Alecensa riduce inoltre dell'84% il rischio di propagazione della malattia al cervello o al sistema nervoso centrale, precisa il comunicato.

Lo scorso ottobre Roche aveva ottenuto una raccomandazione positiva da parte del Comitato per i medicinali a uso umano (CHMP) dell'Unione europea per Alecensa.

(Ats)