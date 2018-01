Sale leggermente la disoccupazione

In dicembre il tasso è stato del 3,3%, rispetto al 3,1% registrato in novembre. Il numero delle persone iscritte agli uffici di collocamento è però in calo rispetto a un anno fa.

In dicembre il tasso di disoccupazione in Svizzera è salito al 3,3% rispetto al 3,1% registrato in novembre. Confrontato allo stesso mese dell'anno precedente, il numero di disoccupati è diminuito di 12'718 unità (-8,0%), rende noto la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) tramite un comunicato odierno.

In Ticino è sceso del 5,8% a 6'120, nei Grigioni del 7,4% a 1'940. Il tasso di disoccupazione nei due cantoni italofoni si attesta al 3,7% (+0,3 punti) rispettivamente all'1,8% (invariato).

Nell'ultimo mese del 2017 146'654 disoccupati erano iscritti presso gli uffici regionali di collocamento (URC), ossia 9'337 in più rispetto al mese precedente. Il numero di giovani disoccupati (15-24 anni) è aumentato di 110 unità (+0,7%) arrivando al totale di 16'680, dato che corrisponde a 2'536 persone in meno (-13,2%) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

In generale, nel 2017 la disoccupazione in Svizzera è risultata in calo, sottolinea la SECO. Il numero di disoccupati medio si attesta a 143'142 persone, ovvero 6'175 o il 4,1% in meno rispetto al 2016. Il tasso medio è del 3,2%, pari ad una riduzione di 0,1 punti percentuali.

(Ats)