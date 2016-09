Segnali incoraggianti dall'economia ticinese

È stato pubblicato oggi il notiziario periodico dell’Ufficio cantonale di statistica, nel quale vengono sottolineati “segnali incoraggianti” riguardo all’economia ticinese. Nel documento dell’Ustat, infatti, si sottolinea l’effetto tutto sommato positivo per l’economia nazionale e cantonale generato dalla contenuta crescita mondiale.

A livello ticinese i dati del secondo trimestre dell’anno presentano quindi “piccoli cambiamenti positivi che danno fiducia”. Fra di essi troviamo la stabilità in settori tradizionalmente legati ai mercati esteri, come le esportazioni e il turismo.

Altri settori, come quello bancario e quello delle costruzioni, hanno persino fatto registrare dei lenti miglioramenti. In ogni caso l’Ustat rimarca come si sia confrontati con “tenui segnali positivi che impongono prudenza”.

Di fatto, tali miglioramenti non hanno ancora avuto riscontri evidenti sul mercato del lavoro, dove al momento aumentano solamente gli impieghi a tempo parziale, mentre la disoccupazione rimane stabile.

(Red)