Si alza il sipario sul WEF di Davos

Il premier indiano Narendra Modi ha aperto oggi il Forum economico mondiale (WEF) di Davos. Il suo intervento ha avuto luogo alle 11, mentre nel pomeriggio, alle 17.30, il primo ministro canadese Justin Trudeau illustrerà l'agenda del G7, dal primo gennaio sotto presidenza del Canada.

Il tema del forum di quest'anno è "Creare un futuro comune in un modo diviso", un motto che gli analisti leggono in contraddizione con l'"America First" di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti è atteso giovedì in Svizzera, dopo l'accordo del Congresso che ha evitato lo shutdown, e dovrebbe tenere un discorso venerdì. Per l'occasione è previsto anche un incontro fra Trump e il presidente della Confederazione Alain Berset. Complessivamente nella località alpina grigionese - attualmente alle prese con grandi quantità di neve - sono attesi cinque consiglieri federali.

Fra i protagonisti dovrebbero figurare anche la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron, la prima ministra inglese Theresa May e il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, che a quanto sembra non avrà abboccamenti con Berset.

"Il mondo di oggi è fratturato dalla crescente competizione tra le nazioni e dalle profonde divisioni all'interno delle società", aveva affermato il presidente e fondatore del WEF, Klaus Schwab, presentando il forum. "La portata delle sfide che il nostro mondo deve affrontare rende più che mai indispensabile un'azione concertata, collaborativa e integrata".

L'intervento di Modi

Il protezionismo e la tentazione di riportare indietro le lancette dell'orologio sul tema della globalizzazione rappresentano "una minaccia non meno preoccupante del cambiamento climatico e del terrorismo". Lo ha detto il premier indiano Narendra Modi al Forum economico mondiale (WEF) in un discorso a difesa dell'apertura agli scambi contro la tentazione di "chiudersi in se stessi".

L'intervento a Davos è stato in netta contrapposizione all' 'America First', il concetto cui il presidente Usa Trump ha improntato la sua presidenza e che ribadirà nella cittadina grigionese.

