Singapore, banchiere incriminato

L'ex direttore della filiale di Singapore dell'istituto di credito zurighese Falcon Private Bank AG è stato incriminato per riciclaggio di denaro dalle autorità della città-Stato nell'ambito dello scandalo politicofinanziario legato al fondo malaysiano 1MDB. L'uomo sarebbe disposto a ammettere i delitti che gli sono contestati.

L'incriminazione è dovuta in particolare a una presunta omissione di trasmissione di informazioni relative a transazioni sospette per un ammontare totale di 1,7 miliardi di franchi nel marzo del 2013, indica l'atto d'accusa.

Il 42enne ex banchiere è pure perseguito per aver trasmesso informazioni false alle autorità di Singapore nell'ambito dell'inchiesta in corso nel Paese del sudest asiatico in merito a trasferimenti illeciti di fondi legati a 1MDB. Stando al suo legale, Tan Hee Joek, che ha parlato con vari giornalisti, l'uomo in tribunale il prossimo 11 gennaio si dichiarerà colpevole.

(Ats)