Strasburgo conferma: UBS dovrà pagare

La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha confermato la validità della cauzione di 1,1 miliardi di euro imposta dalla giustizia francese a UBS, accusata di aver organizzato un esteso sistema di istigazione alla frode fiscale.

La decisione, presa all'unanimità dai sette giudici è definitiva e rappresenta un rovescio per la banca svizzera. I giudici hanno sottolineato "la preoccupazione crescente e legittima che esiste sia a livello europeo che internazionale contro i crimini finanziari, che rappresentano un comportamento socialmente inaccettabile, e la difficoltà nel lottare contro di essi."

La corte ha stabilito che "la cauzione richiesta rappresenta un provvedimento provvisorio che non pregiudica l'esito del contenzioso, e in secondo luogo, che l'importo è stato valutato dai giudici nazionali, in modo assai motivato, tenendo conto dei risultati delle indagini, degli addebiti, dell'ampiezza delle infrazioni perseguite e del possibile pregiudizio, nonché della multa in caso di condanna". Si è inoltre anche specificatamente guardato alle risorse a disposizione della banca.

UBS e la sua controllata francese UBS France sono incriminate per riciclaggio aggravato del provento di frode fiscale e per illecito reclutamento di clienti. Il 24 giugno la procura francese ha chiesto il rinvio a giudizio davanti a un tribunale di Parigi. Secondo gli inquirenti, UBS fra il il 2004 e il 2012 ha messo in atto un meccanismo volto a incitare facoltosi clienti francesi ad aprire conti in Svizzera all'insaputa del fisco del loro paese. La frode ammonterebbe a 10 miliardi.

UBS ha sempre respinto le accuse. Dopo aver inutilmente ricorso in Francia contro la cauzione, giudicata di entità esagerata, la banca il 12 giugno 2015 si era rivolta a Strasburgo, facendo valere una violazione del principio di presunzione di innocenza. Oggi è giunto il no unanime dei giudici all'esposto presentato dai legali dell'istituto.

