Swiss, numero di passeggeri stabile

In agosto la compagnia aerea elvetica ha trasportato 1,62 milioni di persone, ossia lo 0,1% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno prima.

Swiss ha trasportato in agosto 1,62 milioni di persone, con un aumento dello 0,1% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. L'offerta della compagnia aerea elvetica, controllata dalla tedesca Lufthansa, è dal canto suo cresciuta del 9,6% in termini di posti/chilometro rispetto ad agosto 2015. Di conseguenza, il coefficiente di occupazione è diminuito di 3 punti percentuali all'86,8%: in luglio, aveva raggiunto l'87,9%.

Complessivamente, il numero di voli è rimasto stabile attestandosi a 13'285 in agosto, mentre il traffico, espresso in passeggeri per chilometro trasportati, è risultato in rialzo del 6%, si legge in una nota odierna di Swiss.

Quanto alla casa madre Lufthansa, in agosto essa ha diminuito il volume dei viaggiatori dell'1,3%. Complessivamente Lufthansa, Swiss, Germanwings e Austrian Airlines hanno messo in movimento 10,7 milioni di passeggeri. L'offerta di Lufthansa è dal canto suo cresciuta del 2,1% in termini di posti/chilometro rispetto ad agosto 2015, mentre il coefficiente di occupazione è stato dell'84,7% (-3,0 punti).

(Ats)