Trimestre da record per Apple

Apple si prepara a chiudere un trimestre record, ''il migliore di sempre'', con un utile superiore record di 18 miliardi di dollari del 2015. Lo riporta il Financial Times.

Il quarto trimestre del 2017 è il primo a includere l'iPhone X, di cui secondo gli analisti di Canalys ne sono state vendute 29 milioni di unità. Morgan Stanley prevede per Apple ricavi in aumento del 18% a 92 miliardi di dollari su un utile netto di 21 miliardi di dollari. Apple comunicherà i risultati trimestrali l'1 febbraio.

Dimezzata la produzione di iPhone X

Intanto Apple ha però comunicato ai suoi fornitori il dimezzamento della produzione di iPhone X nel primo trimestre, passando da 40 milioni a 20 milioni di unità. Lo riporta il quotidiano economico giapponese Nikkei. La decisione arriva dopo le vendite sotto le attese registrate nel periodo di acquisti natalizi in mercati chiave come l'Europa, gli Usa e la Cina, scrive il giornale. La produzione degli iPhone meno costosi, come l'8 e il 7, dovrebbe essere confermata a 30 milioni di unità.

La settimana scorsa JP Morgan aveva intravisto un indebolimento degli ordini per l'iPhone e stimato un rallentamento della produzione. Sempre nei giorni scorsi la debole domanda di melafonini aveva inoltre fatto incassare ad Apple due downgrade in una settimana, mentre l'analista Ming-Chi Kuo di Kgi Securities aveva previsto l'interruzione della produzione di iPhone X in estate e la sua uscita dal mercato in autunno, quando sono attesi tre nuovi smartphone della Mela.

(Red/Ats)