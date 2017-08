UBS resta il più grande gestore patrimoniale

La più grande banca elvetica UBS continua a essere il più grande gestore patrimoniale al mondo. La rivale Credit Suisse si piazza al sesto rango della classifica annuale pubblicata oggi dalla società di consulenza londinese Scorpio Partnership.

A fine 2016, UBS amministrava fondi pari a 2'069 miliardi di dollari (1'992 miliardi di franchi), in crescita del 3,4% su un anno. Al secondo e terzo posto si piazzano i due istituti bancari americani Bank of America (+1,6% a 1'970 milioni di dollari) e Morgan Stanley (+6,2% a 1'950 miliardi). Dal canto suo, Credit Suisse a dicembre dello scorso anno gestiva patrimoni per un valore complessivo di 719 miliardi di dollari, in aumento del 7,6%.

Sette banche della top ten si concentrano sul mercato americano, emerge dal Global Private Banking Benchmark 2017. Le prime cinque in classifica gestiscono il 36,5% del mercato, con 7'700 miliardi di dollari.

La terza banca quotata alla Borsa svizzera Swiss Market Index (SMI), Julius Baer si aggiudica l'undicesimo rango, scendendo di una posizione rispetto al 2015. L'istituto zurighese ha registrato una progressione dell'8,9% dei patrimoni amministrati a 324 miliardi di dollari. Nella top 20 figura anche la banca privata romanda Pictet che ha guadagnato un posto ed è ora 14esima con 246,32 miliardi di dollari (+3%).

China Merchants Bank è l'istituto che è avanzato maggiormente, guadagnando cinque posti e piazzandosi al 15esimo rango (238,96 miliardi di dollari). Lo scorso anno l'Asia ha registrato un'accelerazione, viene spiegato. Deutsche Bank è per contro scesa al 16esimo posto, contro l'11esimo dell'anno prima. I suoi patrimoni in gestione sono calati del 30% a 227,24 miliardi.

(Ats)