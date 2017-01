UBS vuole investire in Cina

UBS prevede di aumentare la sua quota nella joint venture creata in Cina nel settore dell'investment banking: lo scrive oggi il Wall Street Journal (WSJ), che vede l'istituto puntare a una partecipazione del 49% - la massima autorizzata dalla legislazione del paese asiatico - contro il 24,99% detenuto attualmente.

Contattato dall'agenzia Awp, un portavoce della banca ha fatto riferimento alle dichiarazioni rilasciate a Bloomberg TV dal presidente del consiglio di amministrazione Axel Weber riguardo a colloqui in corso. L'addetto stampa ha comunque sottolineato che UBS ha un forte interesse a potenziare la sua presenza in Cina.

Per operare nel paese comunista le banche straniere devono cooperare con istituti locali, ricorda il WSJ. Finora la gran parte delle società estere era dell'opinione che accrescere le quote nelle joint venture non convenisse: ora però secondo il giornale viene lanciato un segnale al governo cinese, con la speranza di ulteriori aperture. Anche Morgan Stanley vuole portare al 49% la sua partecipazione oggi al 33,3%.

La notizia odierna conferma che UBS fa sul serio in Cina, ha commentato un analista della Banca cantonale di Zurigo. A suo avviso va comunque ricordato che la gran parte degli istituti stranieri fa fatica a conquistare quote di mercato di fronte alla concorrenza locale.

(Ats)