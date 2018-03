Un'altra ottima annata per BancaStato

Nel 2017 BancaStato ha nuovamente conseguito risultati da record, nonostante il difficile contesto del mercato. È quanto è stato sottolineato questa mattina a Bellinzona durante la presentazione dei risultati in conferenza stampa.

Il risultato di esercizio aumenta del 4,4% a 72 milioni di franchi. Così come nel 2015 e nel 2016, l'istituto di credito ticinese ne può quindi approfittare per rafforzare il livello dei fondi propri, con un’attribuzione alle riserve per rischi bancari generali di 26,1 milioni, ossia 2,1 milioni in più rispetto all’anno precedente. Nonostante questa importante attribuzione l’utile netto cresce del 2,1%, da 47,2 milioni a 48,1 milioni di franchi.

La distribuzione al Cantone oltrepassa i 36 milioni (+1,8%).

(Red)