Usa: stop a fornitura di treni dalla Svizzera

Un importante contratto è a rischio negli Stati Uniti per l’azienda turgoviese Stadler Rail in seguito all’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca. Secondo il settimanale Schweiz am Sonntag, i fondi per pagare la fornitura di 16 treni a due piani alla società americana Caltrain sono stati bloccati per verifiche dal Dipartimento federale dei trasporti statunitense. L’ordinazione, firmata l’estate scorsa, ha un valore di 550 milioni di dollari. I treni erano destinati alla Silicon Valley, in California. Non è detto che il contratto non venga rispettato – riferisce il settimanale - ma ci saranno ritardi.