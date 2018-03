Utile in calo per La Posta svizzera

Nel 2017 La Posta Svizzera ha conseguito un utile di 420 milioni di franchi, in calo rispetto ai 558 milioni del 2016. Il risultato è stato "fortemente influenzato" dalla prassi contabile "non conforme alla legge" di AutoPostale.

Il rimborso richiesto nel rapporto di revisione dell'Ufficio federale dei trasporti di circa 78 milioni e l'accantonamento per la posizione non ancora accertata per il biennio 2016–2017 si ripercuotono negativamente sui conti.

Nel 2017 il risultato d'esercizio (EBIT) è stato pari a 630 milioni di franchi, ossia 74 milioni in meno rispetto all'anno precedente. I ricavi d'esercizio sono scesi a 7,9 miliardi. Ciononostante la Posta dichiara di essere in grado di registrare un utile nella propria attività di base.

AutoPostale rimborserà

Ricordiamo che è emerso che negli anni 2007–2015 AutoPostale ha percepito "indennità eccessive" sulla base di trasferimenti contabili non conformi alla legge. Come già comunicato agli inizi di febbraio, l'azienda restituirà alla Confederazione e ai Cantoni l'importo di 78,3 milioni di franchi. Per effetto di tale rimborso, il risultato d'esercizio risulta pari a meno 69 milioni, mentre i ricavi di AutoPostale subiscono una flessione, fermandosi a 836 milioni.

Inoltre sarà effettuato un accantonamento di 30 milioni di franchi per il biennio 2016–2017. L'importo effettivo sarà stabilito nelle prossime settimane nel quadro della definizione del nuovo modello di fatturazione.

(Red/Ats)