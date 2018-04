Utile in crescita per Credit Suisse

Nel primo trimestre 2018 la banca ha realizzato guadagni per 694 milioni di franchi, in aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Credit Suisse ha realizzato un utile netto attribuibile agli azionisti di 694 milioni di franchi nel primo trimestre 2018, annuncia oggi il numero due bancario elvetico. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si registra un aumento del 16%.

L'utile prime delle imposte per il trimestre in esame si è attestato a 1,05 miliardi di franchi, che corrisponde a una progressione del 57% su base annua, indica in una nota odierna Credit Suisse. Il risultato supera le attese degli analisti.

In aumento del 2% a 5,6 miliardi di franchi anche il risultato operativo. Sul fronte dei risparmi, l'istituto bancario registra un'ulteriore riduzione di costi pari a 0,2 miliardi nel periodo in esame.

"I risultati del primo trimestre ci hanno indirizzato sulla buona strada per il terzo e ultimo anno della nostra ristrutturazione", rileva il presidente della direzione Tidjane Thiam, citato nel comunicato. Mentre si attende che i fattori geopolitici possano segnare l'attività dei clienti, il CEO di Credit Suisse è fiducioso per quanto riguarda la gestione patrimoniale e l'investment banking "che hanno generato circa l'80% dei ricavi delle nostre attività principali al primo trimestre".

(Ats)