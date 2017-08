Utile in crescita per la Posta

Utile in crescita nel primo semestre del 2017 per la Posta: +81 milioni di franchi su base annua, a 394 milioni. Lo indica stamane l'azienda in una nota, precisando che il risultato operativo EBIT ha fatto un balzo in avanti di 164 milioni a 547 milioni. Il fatturato ha toccato i 4,09 miliardi di franchi.

Tutti i mercati hanno contribuito al risultato semestrale complessivamente positivo, precisa la società. È perché siamo sulla buona strada che possiamo continuare a svilupparci costantemente, sottolinea Alex Glanzmann, responsabile delle finanze, citato nel comunicato. La situazione dei mercati resta comunque critica e tutte le unità del gruppo sono sottoposte a una forte pressione nell'ambito della trasformazione digitale, ricorda la Posta.

Malgrado il numero di lettere inviate si ancora calato (-2,8%), il settore ha registrato un risultato d'esercizio di 186 milioni di franchi, 3 milioni in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il comparto Rete postale e vendita ha fatto segnare un passivo di -88 milioni di franchi, ma tale deficit ha potuto essere ridotto di 11 milioni grazie alla trasformazione della rete degli uffici postali, rileva l'azienda. Ciò "ha consentito di contenere le perdite subite nelle operazioni allo sportello relative a lettere, pacchi e versamenti".

(Ats)